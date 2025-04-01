Российский рэпер Паша Техник впал в кому в Таиланде: шансы на выживание минимальны Ирина ВальковаИзвестный российский рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии после того, как был введен в искусственную кому в одной из больниц Таиланда.
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