Россельхознадзор ограничит импорт молочной продукции из Армении

Россельхознадзор временно ограничивает поставки молочной продукции из Армении в Россию с 27 июля. Россия остаётся крупнейшим импортером армянской молочной продукции, обеспечивая 79,3% экспортных доходов Армении, что может существенно сказаться на экономике страны.