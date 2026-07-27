Россельхознадзор ограничит импорт молочной продукции из Армении

Россельхознадзор временно ограничивает поставки молочной продукции из Армении в Россию с 27 июля. Россия остаётся крупнейшим импортером армянской молочной продукции, обеспечивая 79,3% экспортных доходов Армении, что может существенно сказаться на экономике страны.
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