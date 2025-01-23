Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки AlexCoderСобчак ответила на заявление Трампа о победе Америки AlexCoder Журналистку возмутила речь главы США Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Советский Союз помог США одержать победу во Второй мировой войне вызывало ожидаемое возмущение в России.
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