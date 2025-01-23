Newzfeed
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Newzfeed

648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Молодец! Пора американцев поставить на место. Они возомнили о себе слишком много. Они торгаши и без прибыли не сделаю...Собчак ответила н...
  • Стефания Новак
    Не надо нам ваша любовь господин Трамп. Любите свою лучше свою жену. Россия гордая и нам нужна свобода от европы и ам...Трамп заявил, что...
  • ВЛАДИМИР ЯБРОВ
    Там и одного много будет! Дебилы!!!Ученые предсказал...

Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки

Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки

Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки AlexCoderСобчак ответила на заявление Трампа о победе Америки AlexCoder Журналистку возмутила речь главы США Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Советский Союз помог США одержать победу во Второй мировой войне вызывало ожидаемое возмущение в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Молодец! Пора американцев поставить на место. Они возомнили о себе слишком много. Они торгаши и без прибыли не сделают и полшага
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх