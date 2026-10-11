Более 100 граждан Эфиопии погибли после крушения лодки у берегов Джибути

REUTERS Не менее 109 мигрантов, включая 15 детей, погибли в результате крушения лодки, следовавшей из Джибути в Йемен.
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