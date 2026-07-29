ВСУ бросили в бой малые группы, но потеряли технику и беспилотники: подробно

За минувшие сутки характер действий украинских подразделений не изменился. ВСУ продолжали предпринимать контратаки и пытались проникнуть малыми группами, однако эти попытки пресекались ударами российской артиллерии и операторов беспилотников, сообщает канал "Воин DV" в макс.