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ВК Пресс

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ВСУ бросили в бой малые группы, но потеряли технику и беспилотники: подробно

ВСУ бросили в бой малые группы, но потеряли технику и беспилотники: подробно

За минувшие сутки характер действий украинских подразделений не изменился. ВСУ продолжали предпринимать контратаки и пытались проникнуть малыми группами, однако эти попытки пресекались ударами российской артиллерии и операторов беспилотников, сообщает канал "Воин DV" в макс.

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