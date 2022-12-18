Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Водника» и другие матчи

19 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Водника».
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