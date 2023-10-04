Выпавшего из окна кота спасли в Бибиреве

Днём из окна квартиры на четвёртом этаже дома на Белозерской улице выпал кот Жорик. Заметив пропажу домашнего любимца, хозяйка бросилась на улицу и заметила, что после падения питомец от страха забрался на верхушку дерева почти на уровне её окна.