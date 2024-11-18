Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений РФ и КНР

Стратегические взаимоотношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне развития. Об этом 19 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.