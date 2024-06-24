В Госдуме хотят возмещать 20 % от стоимости турпутевок участникам СВО

МОСКВА, 25 июня, ФедералПресс. Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия – За правду» предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко запустить программу под названием «Возврат.
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