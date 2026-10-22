Начальник управления Федеральной службы безопасности будет отвечать за защиту русского интернета.Куратором информационной безопасности России может стать кадровый офицер ФСБ Константин Дробаденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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