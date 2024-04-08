На внешнем кольце КАД с 15 по 20 апреля перекроют две полосы

Между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны будут перекрыты две полосы движения, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».