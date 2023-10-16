Юрист дал советы работнику при незаконном увольнении

Адвокат Владимир Атапин рассказал, что делать работнику в случае незаконного увольнения. Он объяснил, что недобросовестный работодатель может принудить сотрудника к увольнению по собственному желанию, произвести необоснованное сокращение штатов или оформить фиктивные документы, подтверждающие, что сотрудник совершил дисциплинарный проступок.