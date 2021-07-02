Российское правительство установило уровень прожиточного минимума в 2022 году

Аргументы неделиПолитикаРоссийское правительство установило уровень прожиточного минимума в 2022 годуПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уровне прожиточного минимума в 2022 году.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAleksandr Valerevich BogomolovМишустин! Давай махнемся не глядя . Я твою зарплату буду получать а ты мою пенсию. Этот надо пенсионер на почти 11000 должен жить в 22 году. А ты хоть поразмыслить своей головой во сколько твоё правительство остальное поднимет? Когда же всё таки у нас нааерху будут умные и нормальные сидеть.Комментировать
Свежие комментарии