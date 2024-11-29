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Размечтался. Зеленский допустил прекращение огня в обмен на вступление в НАТО.

Размечтался. Зеленский допустил прекращение огня в обмен на вступление в НАТО.

Просроченный украинский президент не оставляет идею о вступлении Украины в НАТО. Теперь он предлагает прекратить военные действия в обмен на возможность оказаться альянсе.

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