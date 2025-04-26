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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Обухов про Овечкина: «Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе – тоже неплохо. Если там будут цвести наши яблони»

В этом сезоне нападающий «Вашингтона» установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.

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