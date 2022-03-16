В Татарстане задержан наркокурьер, перевозивший более 600 граммов синтетических наркотиков

На контрольном посту полиции инспекторы ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны для проверки документов остановли автомобиль под управлением 29-летнего жителя г.
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