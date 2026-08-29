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Новости Липецка

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В Липецке 1 сентября запретят продажу алкоголя

В Липецке 1 сентября запретят продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Липецке 1 сентября коснется только розничной торговли, в кафе и ресторанах спиртное продавать разрешено.

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