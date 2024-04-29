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Военное обозрение

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Украинский депутат: ВС РФ смогут создать в Харьковской области санитарную зону на глубину в несколько десятков километров

Украинский депутат: ВС РФ смогут создать в Харьковской области санитарную зону на глубину в несколько десятков километров

Депутат украинского парламента предположил, что ВС РФ намерены занять часть Харьковской области, чтобы создать санитарную зону шириной в несколько десятков километров.

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