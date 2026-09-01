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В России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы до полутора лет

В России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы до полутора лет

Право распространяется также на семьи, которые усыновили второго или последующего ребенка.В России вступили в силу изменения в закон «О потребительском кредите (займе)», которые расширяют возможности для семей с детьми получить ипотечные каникулы.

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