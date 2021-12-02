Подводные лодки для степей Украины: зачем наши "Бореи" уплыли в Тихий океан

Ирина Мишина Спутниковый снимок базы российских подлодок, сделанный с космического аппарата Sentinel-2, не может ошибаться: все российские атомные подводные лодки Тихоокеанского флота ВМФ России покинули военно-морскую базу в Вилючинске на Камчатке.
Ирина Мишина Спутниковый снимок базы российских подлодок, сделанный с космического аппарата Sentinel-2, не может ошибаться: все российские атомные подводные лодки Тихоокеанского флота ВМФ России покинули военно-морскую базу в Вилючинске на Камчатке.
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