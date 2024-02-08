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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Наталья Волкова
    Ну что, детальный обзор происходящего. Это давно известно. Кормим и лелеем приматов дальшеНе зарастет народ...
  • Сергей Ковалев
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Выпад против России. Посол Израиля набросилась на Лаврова

Выпад против России. Посол Израиля набросилась на Лаврова

ИГОРЬ  ЛИСИН Принципиальная позиция нашей страны по вопросу палестинского урегулирования является фактически неизменной ещё с советских времён.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Jew cattle
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
да уж, тут тока непечатные слова лезут в голову. но суть вещей см.В.Высоцкий - &quot;сколь верёвочка ни вейся, — а совьёшься ты в петлю&quot;...
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1 час.
Костя Гольдис
Я согласен с израильским послом. Всё правильно сказала. Молодец!
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