ИГОРЬ ЛИСИН Принципиальная позиция нашей страны по вопросу палестинского урегулирования является фактически неизменной ещё с советских времён.
Выпад против России. Посол Израиля набросилась на Лаврова
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Jew cattle
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
да уж, тут тока непечатные слова лезут в голову. но суть вещей см.В.Высоцкий - "сколь верёвочка ни вейся, — а совьёшься ты в петлю"...
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1 час.
Костя Гольдис
Я согласен с израильским послом. Всё правильно сказала. Молодец!
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1 час.
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