TCTV: новый препарат удвоил выживаемость при раке легких

Биотехнологические компании Akeso и Summit Therapeutics сообщили, что их новый препарат ивонсимаб значительно продлевает жизнь пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).
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