Юрист Бондарь предупредил о риске отказа от допуслуг по коммуналке

Юрист Дмитрий Бондарь рассказал, как собственников домов могут обманывать управляющие компании.Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, от каких дополнительных коммунальных услуг могут отказаться собственники.
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