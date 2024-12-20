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Царьград

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За смерть генерала Кириллова ответила СБУ. Русский удар пришёлся чётко в цель

За смерть генерала Кириллова ответила СБУ. Русский удар пришёлся чётко в цель

20 декабря российская армия провела массированный удар по Украине, затронув объекты энергетики. Удар связывают с убийством генерала Кириллова.

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