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Аргументы и Факты

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ЦРУ опровергло активное участие Рэтклиффа в переговорах по Украине

ЦРУ опровергло активное участие Рэтклиффа в переговорах по Украине

Руководитель пресс‑службы ЦРУ Лиз Лайонс официально опровергла публикацию Financial Times о том, что директор ведомства Джон Рэтклифф намерен взять на себя более заметную роль в переговорах по урегулированию на Украине.

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