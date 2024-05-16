Вашингтон на Украине катится по дороге в никуда. Все обещания официальных представителей США и элит направлены на продолжение конфликта при одновременном понимании его бесперспективности как для Киева, так и Штатов.
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