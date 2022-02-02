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Инспекторы ГИБДД напомнили водителям о штрафе в 2000 рублей с 1 марта

Инспекторы ГИБДД напомнили водителям о штрафе в 2000 рублей с 1 марта

Штраф из-за отсутствия диагностической карты у водителя будет применяться к тем, для кого прохождение техосмотра является обязательным, а это – такси, автобусы, грузовики и прочий транспорт, который используют в служебных и коммерческих целях.

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