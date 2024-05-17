Взятие Харькова станет приговором столичному Киеву – американский разведчик

Харьков важен тем, что взяв его, Россия сможет выдвинуться на Киев. Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».