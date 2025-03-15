Мстил женщинам за детские обиды: душил, забивал палкой и напильником без сожаления – история маньяка Ольга БезродняяСергей Кашинцев, родившийся в 1940 году в Архангельской области, стал известен в криминальных кругах благодаря своей жестокой мести женщинам.