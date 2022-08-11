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Ротенберг о формате «3 на 3»: «Нужно больше медийности. Нужны блогеры, особенно детские, которые работают с молодым поколением»

Роман Ротенберг рассказал о развитии формата хоккея «3 на 3». — Есть ли понимание, каким будет формат хоккея 3х3? ИИХФ уже разработала четкие правила? — Россия выступает законодателем моды, мы диктуем правила.

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