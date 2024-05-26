Цифровизация полей: беспилотники на земле и в воздухе

Агрохолдинг «Сибагро» (г. Томск), один из крупнейших производителей свинины, приобрел 232 единицы беспилотной техники для полевых работ на сумму свыше 1 млрд рублей, преимущественно российского производстваМИТРИЙЯГОДКИН/ТАСС «Кировец» в «Сибагро» пойдет на автопилотечитайте на monocle.
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