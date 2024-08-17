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Боекомплект ВСУ с маркировкой на арабском для пулеметов НАТО нашли под Курском

Боекомплект ВСУ с маркировкой на арабском для пулеметов НАТО нашли под Курском

Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 мм с маркировкой на арабском языке найдены в захваченных броневиках на месте ликвидации колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.

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