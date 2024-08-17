Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 мм с маркировкой на арабском языке найдены в захваченных броневиках на месте ликвидации колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии