ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ — острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи.
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