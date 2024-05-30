В Приморье заключенный обвиняется в ведении деятельности экстремистской организации

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистской деятельности, управляемой заключенными, находящимися в исправительном учреждении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Приморского края.
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