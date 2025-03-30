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«Поросёнок Барби» с забавными ножками встретил ученых на дне Тихого океана

«Поросёнок Барби» с забавными ножками встретил ученых на дне Тихого океана

На дне Тихого океана учёных ждала необычная находка, получившая имя «поросёнок Барби».Учёные, изучающие глубины Тихого океана, обнаружили несколько новых видов морских обитателей.

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