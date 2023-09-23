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UFC Fight Night 228: Физиев против Гамрота

В ночь на 24 сентября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 228. В главном событии вечера встретятся бойцы легкого дивизиона Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот.

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