В Финляндии резко высказались об американских военных в стране

Андрей Шишинов

Ну хоть кто-то в финляндии понимает, что они сейчас просто мишень и могут быть полностью уничтожены в любой момент в течении 4-6 минут с момента отдачи соответственного приказа. Даже встать с кровати и одеться не успеют. Ведь с ними как с усраиной мы на земле воевать не будем, просто превратим в радиоактивную пустыню.