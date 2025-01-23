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Добрый Мир

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В Финляндии резко высказались об американских военных в стране

В Финляндии резко высказались об американских военных в стране

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти США вывести всех военных с территории Финляндии.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Ну хоть кто-то в финляндии понимает, что они сейчас просто мишень и могут быть полностью уничтожены в любой момент в течении 4-6 минут с момента отдачи соответственного приказа.  Даже встать с кровати и одеться не успеют.  Ведь с ними как с усраиной мы на земле воевать не будем, просто превратим в радиоактивную пустыню.
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