200 тысяч украинцев сбежали за лето из-за угрозы отключений света

Более 200 тысяч граждан Украины сбежали из страны за три летних месяца из-за угрозы отключений света, следует из опубликованных 10 ноября данных Нацбанка Украины Ведомство предупреждает о дефиците рабочей силы.
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