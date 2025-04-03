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Трамп: Путин и Зеленский готовы заключить сделку

Трамп: Путин и Зеленский готовы заключить сделку

ИЗВЕСТИЯ Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, прокомментировал результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

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