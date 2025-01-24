«Путин ест детей»: Кулеба устроил истерику в Давосе

Киеву нужен покровитель с сильным голосом. Об этом на организованном фондом Пинчука украинском доме в Давосе заявил бывший омбудсмен Украины по правам ребёнка, основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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