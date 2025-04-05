Отбой желтого уровня воздушной опасности объявлен по всей Липецкой области

О сбитых на территории региона украинских БПЛА пока информации не поступало.Отбой желтого уровня «Воздушной опасности» на территории всей Липецкой области объявил утром 5 апреля губернатор Игорь Артамонов.
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