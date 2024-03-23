Задушившую 3 детей женщину отправили на лечение. После наркотиков к ней явились бесы

В Екатеринбурге освободили от уголовной ответственности мать, задушившую детей Свердловский областной суд решил отправить на принудительное лечение Анастасию Петрову, которую обвинили в убийстве троих детей.
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