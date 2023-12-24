Пока одни сражаются на фронте, другие в тылу организуют вредоносные шоу Николай Петров В минувшие выходные в Петербурге, в самом престижном месте – в выставочном комплексе «Экспофорум» прошло пышное мероприятие с названием на английском языке Vape Club Show 2023», на проведение которого был затрачен не один миллион.
Вейпы: «парилка сатаны»
Комментарии
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alla sergeyeva
И как долго надзорные органы будут качать головками ?Ведь это же открытое вредительство и поверьте,оплачено оно из фондов западных спецслужб.
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13 час.
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