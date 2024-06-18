Туристов Китая зовут в Волгоград смотреть Мамаев курган и закаты на Эльтоне

Внимание китайцев к посещению России растет с каждым годом.фото: vk.com--> В Пекине уже в девятый раз прошла Международная выставка индустрии туризма и путешествий Beijing International Tourism Expo-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии