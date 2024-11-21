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Петербургский дневник

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В Ленинградском зоопарке рассказали, чем отличается еж от дикобраза

Считается, что животные относятся к одному семейству В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, в чем заключаются сходства и различия двух схожих с точки зрения внешнего вида животных – дикобраза и ежа.

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