Российская школа сгорела из-за ушедшего сторожа

В Рязанской области назвали причину крупного пожара в одной из школ региона. Прокуроры выяснили, что в момент начала пожара в Агро-Пустынской начальной школе должен был находиться сторож, однако он самовольно ушел с поста и вовремя не вызвал МЧС.