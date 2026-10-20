РИА-Новости/Станислав-Красильников, REUTERS/Kent-Nishimura, Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине не обязательно нужно проводить встречу российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
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