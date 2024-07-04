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Добрый Мир

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Можно сделать миллион FРV-дронов, но где взять для них операторов

Можно сделать миллион FРV-дронов, но где взять для них операторов

Опасная профессия Когда в России началась частичная мобилизация в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, автору не раз доводилось слышать от разных людей, что, если уж и призываться, то хотелось бы стать оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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