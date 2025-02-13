Дипломат Студенников: РФ открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине

Российская Федерация открыта к продолжению конструктивного диалога с Ватиканом по Украине. Об этом заявил директор первого европейского департамента отечественного министерства иностранных дел Артем Студенников, информирует РИА Новости.
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