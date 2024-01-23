HeadHunter: число доступных для несовершеннолетних вакансий выросло в три раза

На российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране, сообщил "Ведомостям" представитель HeadHunter.
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